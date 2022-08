Mexico vil mindske produktion af øl på grund af tørke

Mexico var i 2021 verdens største eksportør af øl med et salg på omkring fem milliarder dollar ifølge data fra FN. Holland er på andenpladsen med en eksport til en værdi af 2,2 milliarder dollar.

For at sikre tilstrækkelig med vandforsyning i de tørkeplagede områder har regeringen i Mexico City erklæret en nødsituation for de nordlige dele af landet.

Det giver myndigheder mulighed for at indføre særlige tiltag for at sikre, at der er vand i hanerne.