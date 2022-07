Tidligere demokrater og republikanere danner nyt parti i USA

De to er Andrew Yang, der forsøgte at blive demokraternes præsidentkandidat ved valget i 2020, og Christine Todd Whitman, der er tidligere republikansk guvernør for staten New Jersey.

De to håber, at partiet kan blive et levedygtigt alternativt til republikanerne og demokraterne, der dominerer amerikansk politik.

Partilederne vil afholde en række begivenheder i to dusin byer i løbet af efteråret for at præsentere dets politik og skaffe støtter.

24. september vil partiet officielt blive lanceret i Houston i staten Texas, og til næste sommer vil den første partikongres blive afholdt.