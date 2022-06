Med den type behandling er der ikke behov for en donor. Sådan en kan være svær at finde.

I FDA var det et enstemmigt panel, som vurderede, at fordelene ved behandlingen opvejer risici.

Bluebird takker i en pressemeddelelse for godkendelsen fra FDA.

- I årtier har Cald-patienter kæmpet for muligheden for at afværge de hurtigt tiltagende og uafvendelige symptomer, som denne altødelæggende sygdom medfører, siger selskabets administrerende direktør, Andrew Obenshain.

- I dag er vi ét skridt tættere på at kunne levere en potentielt livreddende terapi for Cald.