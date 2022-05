26/05/2022 KL. 10:06

For abonnenter

»Du er en syg skiderik«: Pressemøde efter dødeligt skoleskyderi i Uvalde tog en ophidset drejning

Under et pressemøde om tirsdagens skoleskyderi i Uvalde rettede den demokratiske guvernørkandidat i Texas hård kritik af den siddende republikanske guvernør for i syv år at forsvare delstatens slappe våbenlove.