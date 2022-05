FBI: Person i Danmark skulle hjælpe med at dræbe George Bush

Så snart de var inde i USA, var planen, at de skulle anskaffe sig skydevåben og en varevogn til at gennemføre attentatet.

Selve attentatet skulle angiveligt foregå i George W. Bushs hjem i Dallas, Texas.

Ifølge ransagningskendelsen ønskede gruppen at dræbe George W. Bush som hævn for de irakere, der blev dræbt under invasionen i Irak i 2003.

I februar 2022 var Shihab nået så langt med sine planer, at han kørte rundt i Dallas for at fotografere den tidligere præsidents hjem og kontorer i byen. Med i bilen var en person, som i virkeligheden var tilknyttet FBI.

Tidligt tirsdag blev den 52-årige iraker så anholdt, skriver AFP.

Han er blandt andet blevet sigtet for at planlægge et drab på en tidligere amerikansk embedsperson og for at have forbrudt sig mod flere af USA’s immigrationsregler.