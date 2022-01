Sagerne mod Donald Trump pibler nu frem med en sådan kraft, at det på længere sigt kan skade USA’s tidligere præsident.

Sådan lyder vurderingen blandt flere eksperter i Washington, efter at Donald Trumps datter, Ivanka Trump, i denne uge blev indkaldt til at afgive forklaring for det udvalg i Senatet, der lige nu undersøger angrebet på Kongressen den 6. januar sidste år.