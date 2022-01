Kongresudvalg stævner Trumps eksadvokat Rudy Giuliani

Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani er blevet stævnet af et udvalg, der er i gang med at undersøge et angreb på Kongressen 6. januar sidste år.

Advokaterne er anklaget for at have fremført ubegrundede konspirationsteorier om valgsvindel, forsøgt at ændre valgresultatet eller for at være i direkte kontakt med den tidligere præsident for at forsøge at stoppe optællingen af stemmer.

Det siger demokraten Bennie Thompson, der er formand for udvalget, der undersøger stormløbet.

Udvalget kræver dokumenter og vidnesbyrd fra Giuliani vedrørende hans bestræbelser på at fremme Trumps påstande om valgsvindel.

Udvalget ønsker også at komme i besiddelse af oplysninger om Giulianis angivelige forsøg på at overtale statsembedsmænd til at omstøde valgresultatet.