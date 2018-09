»Kraftigste orkan i tre årtier« på vej mod USA's østkyst

Orkanen "Florence", som lige nu befinder sig i Atlanterhavet, er taget til i styrke og er mandag eftermiddag blevet en kategori 4-orkan med en vindstyrke på 51 m/s og vindstød på op mod 63 m/s.

Og de amerikanske meteorologer, som følger orkanen nøje, regner med, at den tager yderligere til i styrke, skriver CNN.

»Uvejret bliver voldsommere og voldsommere,« siger CNN's meteorolog Chad Myers.

Orkanen Florence set fra Den Internationale Rumstation, ISS. Foto: Nasa/AP

Orkanen er på vej mod østkysten og forventes at ramme staterne North Carolina og South Carolina hårdest. Hvis prognoserne for "Florence" holder, bliver den ifølge CNN-meteorologen »den kraftigste storm, der har ramt området i tre årtier«.

Nyhedsbureauet AP kalder en kategori 4-orkan for »potentielt katastrofal« for de ramte områder.

Det forventes, at vandstanden vil stige markant, og at der vil falde kraftig regn, når uvejret rammer.

Voldsom orkan har kurs mod den amerikanske østkyst

I de to stater er man begyndt at forberede sig på, at uvejret rammer. Myndighederne i North Carolina har mandag beordret en evakuering af de mest udsatte kystområder med virkning fra tirsdag morgen.

Guvernørerne i både North Carolina, South Carolina og Virginia erklærede i weekenden undtagelsestilstand for at give myndighederne mulighed for at forberede sig.

I USA tales der om "hurricane season", altså nogle måneder, hvor tropiske storme og orkaner kan ramme østkysten. Sædvanligvis løber denne sæson fra juni til november med september som én af de mest aktive perioder.

Det forventes, at "Florence" rammer kysten torsdag aften eller tidligt fredag morgen.