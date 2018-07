Afledningsmanøvre? Trump beskyldte Obama for at planlægge Iran-krig for at blive genvalgt

SAN FRANCISCO

Lang tid inden Donald Trump stillede op som præsident, beskyldte USA’s nuværende præsident i en række tweets sin forgænger, Barack Obama, for at overveje at gå i krig med Iran for at blive genvalgt.

Beskyldningerne, som han fremførte flere gange mellem 2011 og 2013, er blevet hevet frem i lyset, efter at Trump sent søndag i et tweet skrevet med versaler advarede Irans præsident, Hassan Rouhani, om »aldrig at true USA igen.«

»Ellers vil du mærke konsekvenserne på en måde, som få igennem historien nogensinde har gjort,« skrev Trump.

Dette var en reaktion på en advarsel fra Rouhani til USA om køre en hård politisk kurs mod Iran. »En krig mod Iran vil blive moderen af alle krige,« lød det fra den iranske præsident.

En iransk kvinde går forbi malerit på muren, der en gang var USA's ambassade i Teheran, Iran. Foto: AP/Vahid Salemi

Trumps beslutning om at eskalere ordkrigen kommer imidlertid netop, som præsidenten er under fortsat voldsom beskydning for sin optræden ved et pressemøde med Vladimir Putin. Her indikerede Trump større tiltro til den russiske leders benægtelser end sine egne efterretningstjenesters konklusioner om, at Rusland blandede sig i 2016-præsidentvalget.

Trumps succeserklæring efter sit topmøde med den nordkoreansk leder, Kim Jong-un, i sidste måned, er også begyndt at se mindre troværdig ud, efter at nordkoreanerne har øget den negative retorik, ligesom Kim tog på besøg på en kartoffelfarm i stedet for at mødes med USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, under dennes besøg i Pyongyang tidligere på måneden.

Det har fået flere medier til at spørge, om Trumps tweet er et forsøg på at flytte fokus.

Præsident Trump i åben ordkrig med Irans præstestyre USA har sat gang i en kampagne, der skal destabilisere det iranske præstestyre. Gensidige trusler optrapper krisen om atomaftalen.

I november 2011 skrev Trump i et tweet, at Obama ville starte en krig for at blive genvalgt. I 2012 skrev han, at Obama var desperat og ville angribe enten Iran eller Libyen, som Nato-ledede styrker havde bombarderet året inden.

»Husk, hvad jeg tidligere har sagt. Obama vil en dag angribe Iran for at vise, hvor hård han er,« tweetede han i september 2013.

Det Hvide Hus talskvinde, Sarah Sanders, har afvist, at præsidenten er ude i en afledningsmanøvre.

»I modsætning til mange medier har præsidenten evnen til at fokusere på mere end et emne af gangen,« sagde hun ved en pressepool foran Det Hvide Hus.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har til AP også afvist, at tweetet fra præsidenten var et vredt skud fra hoften, men hævdede, at det var noget, de havde talt om i flere dage.

»Præsident Trump fortalte mig, at hvis Iran gør noget negativt overhovedet, kommer de til at betale en pris, som ingen andre lande har betalt,« sagde Bolton.