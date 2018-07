SAN FRANCISCO

Hun er ung, smuk og så er hun en russisk honningfælde.

En 29-årige russisk studerende i USA blev onsdag ved en amerikansk domstol officielt anklaget for at have arbejdet som spion for den russiske stat.

I en parallel til filmen ”Red Sparrow” med Jennifer Lawrence i hovedrollen tilbød Marina Butina, som førte sig frem som en våbenaktivist, sex til gengæld for en stilling i en interesseorganisation med henblik på at få adgang til republikanske, politiske kredse, fremgår det af et 12 sider langt anklageskrift.

Butina menes at have »boet og været involveret i det personlige forhold« alene med det formål at fremme hendes mål om at få flere kontakter og indflydelse.

Forholdet så hun antageligvis som en nødvendig foranstaltning i forbindelse med sine aktiviteter. Således beklagede hun sig over at skulle fortsætte med at bo sammen med en amerikaner og tilbød, mens hun var i forholdet, også sex til andre personer, hvis det kunne fremme hendes aktiviteter.

Hun holdt sideløbende kontakt med agenter i Rusland fra FSB, spionagenturet, som afløste sovjettidens frygtede KGB. Hun korresponderede med oligarker, herunder en milliardær, som blev kaldt hendes ”betaler.« Og hun arbejdede tæt sammen med en unavngiven russer, som CNN har identificeret som politikeren Alexander Torshin, der på et tidspunkt sammenlignede hende med en anden russisk agent, der blev arresteret i 2010 og siden sendt tilbage Rusland som en del af en tæt mediedækket spionudveksling.

»Du har overgået Anna Chapman,« sagde han.

Anna Chapman, spionen som blev afsløret, arresteret og siden udvist fra USA. Foto: AP

I 2015 dukkede Butina også op på et pressemøde i Florida med den daværende præsidentkandidat Donald Trump, hvor hun formåede at få et spørgsmål og spurgte Trump, om han ville forsætte daværende præsident Barack Obamas sanktionspolitik mod Rusland.

Trump svarede, at sanktionerne havde drevet Rusland i armene på Kina, men han som præsident i modsætning til Obama ville have et godt forhold til Putin.

»Jeg kender Putin. Han har ingen respekt for Obama. Jeg tror, at jeg vil komme godt ud af det med Putin. Jeg tror ikke, at vi har brug for sanktionerne,« svarede Trump.

Ifølge anklageskriftet var hendes mål at etablere kontakter mellem Rusland og Det Republikanske Parti via USA’s våbenlobby, NRA. Ultimativt skulle det være med til at sikre, at amerikanske politikere så Rusland i et mere positivt lys.

Butina afviste onsdag alle anklagerne. Men domstolen lyttede til anklagemyndighedens argumenter om, at der var risiko for, at hun ville forsøge at flygte, og USA har ikke en udleveringsaftale med Rusland.

Hun vil således blive i fængesl frem til retssagen.

Fra Rusland beskyldte udenrigsministeriet i et tweet det hele for at være et politisk set-up for at piske antirussisk hysteri op i USA.