Trump har afsløret nyt slogan til præsidentvalget i 2020

Han kom vidt omkring, den amerikanske præsident Donald Trump, da han holdt en halvanden time lang tale i Pittsburgh, Pennsylvania søndag nat dansk tid.

Under talen blev sloganet for hans præsidentkampagne i 2020 blandt andet afsløret. For »Make America Great Again« er ikke længere nødvendigt, måtte man forstå på Trump.

»Vores nye slogan - kan I tro det - om to år - kommer til at være 'Keep America Great!',« lød det fra Trump under talen, hvormed han indforstået understregede, at USA under hans lederskab nu er »great.«

Det skriver flere internationale medier.

Går Trump efter Nobels fredspris? USA’s præsident siger ja til at møde ”Rocket Man” Som den første siddende amerikanske præsident i over seks årtiers kold krig har Donald Trump sagt ja til at mødes med en nordkoreansk leder.

Sloganet, der hjalp ham med at vinde valget i 2016, mener han selv, han fandt på før valgkampen, kan man læse i Washington Post.

Men han var ikke den første til at bruge det, eftersom Ronald Reagan og George H.W. Bush brugte »Let's Make America Great Again« under deres valgkampagne i 1980. Det har Trump dog hævdet overfor avisen, at han ikke var klar over.

Under talen i Pennsylvania, som egentlig skulle handle om den republikanske kandidat til kongressen, Rick Saccone, stak Trump også til den amerikanske iværksætter og tv-vært Oprah Winfrey, som der tidligere har været spekulationer om, vil stille op til præsidentvalget for demokraterne.

Trump slog fast, at hun er den, han helst vil stille op imod i 2020.

»En kampagne ville være en smertefuld oplevelse for hende. Jeg ville elske at slå Oprah (Winfrey, red.). Jeg kender hendes svagheder,« sagde han.

Og så nåede Trump også at runde muligheden for, at USA indfører fængselsstraf på livstid eller måske endda dødsstraf til narkotikahandlere.

»Jeg synes, det er en diskussion, vi bliver nødt til at tænke på. Jeg ved ikke, om vi er klar. Jeg ved ikke, om dette land er klar til det,« sagde Trump.

Trump spår fantastisk succes på møde med Kim Jong-un

Herudover fik Trump nævnt, at han mener, at han burde blive rost for, at vinter-OL i Sydkorea blev en succes, og så fik han kritiseret medierne ved bl.a. at kalde CNN »fake as hell«.

Amerikanerne går til valgurnerne for at vælge en ny præsident i 2020, og Trump selv har proklameret, at han går efter fire år mere. Men det er stadig uklart, hvem der bliver demokraternes kandiat.