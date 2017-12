Trump langer ud efter det »undertrykkende regime« i Iran: »Verden ser med«

Flere dages massive protester og demonstrationer mod styret i Iran, har ifølge flere internationale medier lørdag resulteret i, at to demonstranter er blevet ramt af skud.

Uroen har fået de seneste dage den amerikanske præsident, Donald Trump, til tasterne. Og lørdag er ikke en undtagelse.

Mindst to demonstranter meldes dræbt i Iran

Fredag lod han Irans regering forstå, at den bør respektere borgernes rettigheder, herunder særligt retten til at ytre sig. Lørdag er præsidentens vendinger blevet en anelse skarpere.

»Hele verden forstår, at de gode mennesker i Iran ønsker forandring, og - foruden den store militære magt i USA - at Irans folk er, hvad deres ledere frygter mest..,« skriver Trump på Twitter efterfulgt af endnu et tweet:

»Undertrykkende regimer kan ikke udholde forevigt, og der kommer en dag, hvor de iranske folk står over for en beslutning. Verden ser med!,« lyder det fra Trump på Twitter, hvor han samtidig har offentliggjort dele af en tale, han holdt i FN tidligere på året, hvor han kritiserede styret.

Den seneste tids uro er den største, der er oplevet i landet siden præsidentvalget i 2009. Den beror bl.a. på utilfredshed med stigende priser, arbejdsløshed og korruption mm. og resulterede alene torsdag i 52 anholdelser.

Regeringsstøtter marcherer i Teheran efter dage med uro

Lørdagens demonstrationer var modsat de foregående dages båret af folk, der er tilhængere af styret. Tusindvis af mennesker har i løbet af dagen marcheret gennem bl.a. Irans hovedstad, Teheran, for at vise deres støtte til regeringen.