USA's julegave til FN: Budget skæres med næsten to milliarder kroner

FN's budget for næste år vil blive reduceret med 285 mio. dollars svarende til omkring 1,8 mia. kr.

Meddelelsen kom juleaftensdag fra USA’s FN-ambassadør, Nikki Haley, som velvilligt tog æren for at have forhandlet reduktionen på plads.

Skiftende amerikanske præsidenter har længe klaget over, at USA betaler for stor en del af FN's udgifter, men Trump har gjort dette til en mærkesag. I den seneste uge har den i forbindelse med en afstemning om USA's beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad også sat lighedstegn mellem USA's rolle som den største bidragsyder og opbakning til amerikanske krav.

»USA er langt den største FN-donor. Det er vi, fordi det repræsenter, hvem vi er. Men jeg vil være ærlig over for jer. Når vi kommer med gavmilde bidrag til FN, har vi også en legitim forventning om, at vores goodwill anerkendes og respekteres,« sagde Haley inden afstemningen.

Hvor stor en andel af beløbet, som USA selv sparer, er uklart. Men Haley langede i sin meddelelse ud efter verdensorganisationen for at være oppustet og alt for dyr og syntes indirekte også at henvise til resolutionen, hvor 128 lande gik imod USA mod blot ni, der bakkede op.

»FN’s ineffektivitet og overforbrug er velkendt. Vi vil ikke længere lade det amerikanske folks gavmildhed blive udnyttet eller forblive ukontrolleret,« lød det fra ambassadøren.

»Denne historiske udgiftsreduktion – oven i mange andre for at skabe et mere effektiv og ansvarligt FN – er et stort skridt i den rigtige retning. I fremtidige forhandlinger kan I være sikre på, at vi vil fortsætte med at se efter måder at effektivere FN, mens vi beskytter vores egne interesser,« fortsatte hun og understregede dermed, at der kan komme flere nedskæringer i fremtiden.

Tidligere på ugen tweetede hun også en kommentar fra Trump, hvor han truede lande, der stemte imod USA, med at de ville mærke det på den finansielle støtte fra USA:

»Lad dem stemme imod os. Vi vil spare meget,« lød det.

FN’s 193 medlemmer bliver alle bedt om at bidrage til at finansiere organisationen. Regningen fordeles ud fra en formular, der bl.a. tager hensyn til befolkningsstørrelse og bruttonationalprodukt og betyder, at USA’s bidrag udgør 22 pct. af FN’s samlede budget på 5,4 mia. dollar.

USA's FN-mission oplyser til New York Times, at besparelserne vil ramme på tværs af organisationen, bl.a. i forhold til rejseudgifter, konsultation og driftomkostninger. FN skal også maksimere brugen af sit hovedkvarter i New York med henblik på at bruge færre penge på lejede lokaler.

Men det er i øvrigt ikke første gang, at Haley får FN til at skære ned. I juni sikrede ambassadøren med egne ord en nedsættelse af det separate budget for FN's fredsbevarende styrker.

Trump-regeringen har også kig på andre bidrag og har i sit 2018-budget lagt op til, at USA stopper sin støtte til klimaprogrammer og reducerer sin støtte til FN’s børnefond, Unicef, med 16 pct. Tilbage i april fjernede USA også sin støtte til FN's arbejde med familieplanlægning i over 150 lande.