Atomvagthund: Irans lager af beriget uran vokser

Irans lager af beriget uran vokser. Det fremgår af en fortrolig rapport fra Det Internationale Atomagentur (IAEA), som nyhedsbureauerne AFP og Reuters har læst.

Agenturet har været på inspektion på de iranske atomkraftværker.

Og her har det blandt andet fundet uranpartikler med en berigelsesgrad på 83,7 procent - hvilket er lige under de 90 procent, der er nødvendigt for at kunne producere en atombombe.