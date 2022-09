Ifølge en tidligere rapport fra FN’s menneskerettighedskontor stod Shireen Abu Akleh sammen med andre journalister. Hun kunne tydeligt identificeres som journalist, lød det. Hun var iført hjelm og en blå vest med presseskilt.

Andre vidneudsagn har også sået tvivl om, hvorvidt israelske styrker var under beskydning fra det område, hvor Shireen Abu Akleh befandt sig.

- Alle beviser, fakta og efterforskninger, der er blevet gennemført, beviser, at Israel har dræbt Shireen, og at det skal stilles til ansvar for forbrydelsen, siger en talsmand for den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

51-årige Shireen Abu Akleh var i en periode på to årtier blevet en af de mest fremtrædende journalister til at dække urolighederne i området.