Hvis nogen har haft en følelse af deja-vu, er det forståeligt. Akkurat som for et år siden, da Israel var uger fra et nyt parlamentsvalg, brød der i weekenden en konflikt ud mellem Israel og en af de militante grupper i Gazastriben.

Denne gang var det ikke Hamas, der kontrollerer den lille enklave mellem Israel og Egypten, men dens ideologiske lillebror, Islamic Jihad (PIJ), som ses som endnu mere ekstrem.