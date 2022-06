FN: Palæstinensisk journalist blev dræbt af israelske skud

Det tyder på, at journalisten Shireen Abu Akleh, der arbejdede for tv-stationen Al Jazeera, 11. maj blev dræbt af skud fra israelske styrker.

Det oplyser en talsmand for Sekretariatet for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR).

Den palæstinensisk-amerikanske journalist blev dræbt, mens hun dækkede en israelsk militæroperation i en flygtningelejr i byen Jenin.