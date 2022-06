FN: Iran har henrettet flere end 100 personer i år

Vicekommissæren fortæller videre, at 52 personer blev dømt til døden for narkotikarelaterede forbrydelser og sendt til fængslet Shiraz for at blive henrettet i marts i år.

Hun kritiserer også, at der fortsat bruges dødsstraf mod mindreårige, hvilket er imod international lov.

Mellem august sidste år og marts i år er mindst to personer, der begik forbrydelser, da de var mindreårige, blevet henrettet. Flere end 85 mindreårige forbrydere sidder på dødsgangen, oplyser Nada Al-Nashif.

Medhi Ali Abadi, der er Irans vicerepræsentant i FN, er langt fra tilfreds med rapporten.

Han siger, at den er baseret på et ondsindet mandat, fordi vestlige lande har tvunget FN til at stigmatisere Iran. Han insisterer på, at rapportens udgangspunkt er forudindtaget.