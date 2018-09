Iran opfordrer Danmark til at udlevere gerningsmænd bag angreb

Iran har indkaldt ambassadører fra Danmark, Holland og Storbritannien til møde efter et angreb på en militærparade lørdag, hvor mindst 25 mennesker er blevet dræbt.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Irna ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mødeindkaldelsen skete sent lørdag aften lokal tid. Det står dog ikke klart, hvornår selve mødet skal finde sted.

Ifølge Irna bliver Danmark, Holland og Storbritannien anklaget for at huse iranske oppositionsgrupper.

Det bliver ikke nævnt, hvilke grupper den iranske regering henviser til.

- Det er ikke acceptabelt, at disse grupper ikke bliver betragtet som terrororganisationer af EU, så længe de ikke begår terrorangreb i Europa, siger Bahram Qasemi, der er talsmand ved Irans udenrigsministerium.

Det er uklart, hvad den præcise forbindelse til angrebet på militærparaden er.

Iran opfordrer Danmark, Holland og Storbritannien til at "udlevere angrebets gerningsmænd og deres medskyldige", så de kan blive retsforfulgt i Iran.

Det siger Bahram Quasemi til Irna ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bevæbnede mænd har dræbt 24 ved en militærparade i Iran

Tidligere lørdag lød anklagen fra Irans øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, at angrebet var begået af "USA's marionetter i regionen".

Mindst to grupper, herunder Islamisk Stat, har erklæret, at de står bag angrebet. Dog uden at fremlægge beviser for dette.

Ud over de mindst 25 dræbte er 70 personer blevet såret i angrebet, skriver Reuters, der citerer iransk stats-tv.

Ifølge iransk stats-tv angreb bevæbnede mænd en militærparade i byen Ahvaz i det sydvestlige Iran. Da paraden var en militærparade er ofrene hovedsageligt medlemmer af Irans Revolutionsgarde.

Garden refererer direkte til landets øverste åndelige leder og ikke til nogen i hærledelsen.

Sent lørdag aften dansk tid udtaler talskvinde for USA's udenrigsministerium Heather Nauert, at USA fordømmer "enhver form for terrorisme og tab af uskyldige liv".

- Vi står sammen med det iranske folk mod radikal terrorisme og udtrykker vores sympati med iranerne i denne frygtelige tid, siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.