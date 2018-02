Observatorium: 71 dræbt af bombardement af syrisk oprørslomme

Den syriske hærs bombardement af oprørsstyrker i lomme nær hovedstaden Damaskus har dræbt 71 mennesker på et døgn. Derudover er 325 blevet såret.

Sådan lyder en opgørelse fra Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der er baseret i London.

Lommen i det østlige Ghouta er under oprørsstyrkers kontrol. For at nedkæmpe oprørsgrupperne har den syriske hær angrebet byen med artilleri og luftangreb.

Angrebene er ifølge observatoriet eskaleret søndag aften.

Oprørsgrupperne i området består ifølge nyhedsbureauet AFP af forskellige islamistiske og jihadistiske grupper.

Ifølge AFP ønsker regeringen at komme lommen til livs, da oprørerne har brugt den til at sende morter- og raketangreb mod Damaskus.

Den syriske hær har ikke ønsket at kommentere opgørelsen til nyhedsbureauet Reuters.

I november blussede kampene i området op. Måneden efter begyndte Røde Kors at evakuere kritisk syge fra området.

I alt lever omkring 400.000 mennesker i Østghouta , som er belejret af syriske regeringsstyrker.

Det var også i den forstad, at et giftgasangreb i 2013 kostede hundredvis af mennesker livet. Internationale rapporter har placeret ansvaret for det kemiske angreb hos den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Konflikten i Syrien blev mandag skærpet, da militser tro mod den syriske regering truede med at angribe de tyrkiske styrker, der er gået ind i landet ved Afrin i Syrien.

Det vil i så fald gøre de regeringstro styrker og de kurdiske styrker i området til allierede.