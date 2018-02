Syriske oprørere skød et russisk kampfly ned og dræbte piloten

Militante syriske oprørere med forbindelse til al-Qaeda nedskød lørdag et russisk kampfly.

De dræbte efterfølgende piloten, da han var landet i faldskærm. Det oplyser en overvågningsgruppe og kilder blandt de militante.

Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at flyet - et Sukhoi-25 krigsfly - er skudt ned, og at piloten er omkommet. Det skriver nyhedsbureauet Tass.

Ifølge russiske oplysninger blev det øjensynligt ramt af et bærbart jord-til-luft missil.

Det russiske kampfly blev skudt ned over Syriens nordvestlige Idlib provins lørdag, oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

En militant syrer i området oplyser, at piloten kæmpede imod, da oprørere ville tage ham til fange.

- Han åbnede ild med sin pistol, hvorefter han blev skudt og dræbt, siger kilden, som ønsker at være anonym.

En video, som er lagt ud på sociale medier, viser en livløs mand. Hans ansigt er smurt ind i blod, og han er omgivet af skæggede, bevæbnede mænd. En råber, at "han er russer".

Tidligere på dagen rapporterede observatoriet om over 35 luftangreb i Idlib.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der har base i Storbritannien, indsamler informationer fra et stort netværk af kilder over det meste af Syrien.

Syriske styrker rykker sammen med allierede frem mod byen Saraqeb i provinsen Idlib. Idlib er oppositionens stærkeste bastion i landet, rapporterer Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Det syriske regimes styrker kæmper i området for at vinde kontrol over en vigtig vej, som forbinder landets to største byer - Damaskus og Aleppo.

Den syriske offensiv foregår med massive luftbombardementer. Militæret anvender sit monopol i luftrummet. Og oprørerne har kun begrænset antiluftskyts.

Ifølge FN er over 270.000 mennesker drevet på flugt i Idlib siden 15. december som følge af regeringens angreb.