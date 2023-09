- Han har det godt efter omstændighederne. Han ser lidt forslået ud, siger Hebestreit.

Scholz selv skriver på det sociale medie X:

- Er spændt på at se, hvilke memes der kommer. Tak for ønskerne om god bedring. Ser værre ud, end det er.

Et meme er en kombination af et billede og en eller flere tekstbidder skabt til at blive delt på internettet.

Bild erfarer, at selv om Scholz’ højre øje skulle være meget hævet, så har en læge efter undersøgelser ikke fundet yderligere skader.

Uheldet skete lørdag ved middagstid, da Scholz løb sin sædvanlige tur i hjembyen Potsdam sydvest for Berlin.