Brandslukningsarbejdet i løbet af fredag ”skred godt frem, selv om branden stadig er ude af kontrol”, siger Fernando Clavijo, der er præsident for De Kanariske Øer, til journalister sent fredag.

Branden har indtil videre ødelagt 5000 hektar land og har en omkreds på 50 kilometer, oplyser præsidenten.

Til sammenligning er den danske ø Fanøs areal på 5600 hektar.

Montserrat Roman, der er leder for civilbeskyttelsen for De Kanariske Øer, siger, at mere end 225 brandfolk vil fortsætte med deres arbejde natten igennem.