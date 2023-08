Tilskuere kastede sten mod aktivist under korandemo i Holland

Et tilsvarende budskab kunne ses på en T-shirt, som han bar under demonstrationen i Haag fredag.

Kommentaren om lighederne mellem ”Mein Kampf” og Koranen er omdrejningspunkt i en forestående retssag, hvor Edwin Wagensveld er tiltalt.

Forud for fredagens demonstration blev planerne om at skænde Koranen fordømt af Hollands regering. Der var dog intet til hinder for, at Edwin Wagensveld gennemførte sin happening.

Demonstrationen er blevet beskrevet som ”rimeligt primitiv og patetisk” af Hollands justitsminister, Dilan Yesilgoz, som selv er født i Tyrkiet.

Hun har dog også understreget, at hollandsk lov sikrer Edwin Wagensvelds ret til at afholde en sådan demonstration.

Korandemonstrationer har de seneste måneder primært fundet sted i Danmark og Sverige, hvor bogen, som er den helligste inden for islam, flere gange er blevet brændt af.