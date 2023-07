Polen frygter Wagner-soldater i forklædning ved grænsen til EU

- De (Wagner-soldater, red.) vil højst sandsynligt være forklædt som belarusiske grænsevagter og hjælpe ulovlige migranter med at komme ind på polsk territorie og destabilisere Polen, fortsætter han.

De kunne endda gå så langt som selv at udgive sig for at være migranter, hævder han.

- De vil højst sandsynligt forsøge at komme ind i Polen ved at lade, som om de er ulovlige migranter, og det udgør en yderligere trussel, siger premierministeren.

Polen har flere gang udtrykt bekymring for Wagner-gruppens stærkt øgede tilstedeværelse i Belarus.