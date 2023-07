EU efterforsker Microsoft for misbrug af markedsposition

EU-Kommissionen har valgt at indlede en efterforskning af Microsoft for mulige brud på EU’s konkurrenceregler.

Det oplyser kommissionen i en pressemeddelelse torsdag.

Konkret er det en for tæt sammenkobling mellem Office-pakken og programmet Teams, der i EU’s øjne kan være problematisk.

- Kommissionen er bekymret for, at Microsoft muligvis misbruger og forsvarer sin markedsposition inden for produktivitetsprogrammer ved at begrænse konkurrencen for produkter til kommunikation og samarbejde, skriver kommissionen.