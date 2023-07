Militæranalytiker: Rusland har potentielt skudt sig selv i foden

»Ukraines havne er meget sårbare over for den her type luftangreb, da man har valgt at prioritere at koncentrere sit luftforsvar længere inde i landet for at beskytte hovedstaden Kiyv. Man har kun et vist antal af de særlig avancerede Patriots (luftforsvarssystem doneret af vesten red.), der effektivt kan bekæmpe denne trussel,« forklarer Kenneth Buhl, der er orlogskaptajn og militæranalytiker hos Forsvarsakademiet. Han understreger, at situationen i Ukraine er alvorlig.