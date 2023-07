EU-Parlamentet godkender omfattende og omstridt naturlov

- Natur- og klimakrisen er uløseligt forbundne. Genoprettes økosystemer som tørvemoser, skove, havbunde og strandenge kan vi binde millioner af tons kulstof årligt, siger han i en pressemeddelelse.

Naturloven har været genstand for måneder med heftige politiske kampagner fra begge lejre.

Nogle regeringsledere mener, at den går for langt, og at der fra EU kommer fra meget lovgivning på miljøområdet.

Den konservative EPP-gruppe - den største i parlamentet - forsøgte helt at få stoppet loven, med henvisning til at den ville gå ud over landmænd og skade fødevaresikkerheden.

På den måde var EPP på kant med oppositionsformand Ursula von der Leyen, som ellers selv er fra EPP.