300 migranter meldes savnet på både ud for De Kanariske Øer

Meldingerne om de mange savnede migranter kommer, blot uger efter at Europa oplevede et værste skibbrud med migrantskibe.

Det skete, da et overfyldt skib sank ud for Grækenlands kyst.

Mindst 78 er bekræftet døde, men ifølge FN er op til 500 personer stadig savnede.

De Kanariske Øer, der ligger ud for Vestafrikas kyst er blevet en hoveddestination for migranter, der forsøger at komme til Spanien. Et mindre antal forsøger også at krydse Middelhavet for at nå til Spaniens fastland.

Sommeren er den travleste periode for denne type af forsøg på at nå Europa.

Migrantruten via Atlanterhavet er en af de dødeligste i verdens. Den bruges typisk af migranter, der kommer fra den del af Afrika, der ligger syd for Sahara.