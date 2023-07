Hver tredje flyrejse i Europa risikerer at blive ramt af en strejke varslet af europæiske flyveledere.

Efter et sammenbrud i forhandlinger om bemanding, vagtplaner og løn har flyvelederne hos det såkaldte Eurocontrol, den europæiske organisation for styring af luftfarten, truet med at strejke midt i den travle sommerperiode.