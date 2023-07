Franske optøjer og britisk fiasko med at stoppe strømmen af migranter over Den Engelske Kanal har igen sendt debatten om indvandrere op på toppen af dagsordenen i både Paris og London.

I endnu et forsøg på at afskrække andre fra at sætte livet på spil vil det britiske indenrigsministerium gøre det muligt at bruge magt for at fjerne og tilbageholde børn, der kommer alene. Premierminister Rishi Sunak håber, at en skærpelse af reglerne vil afholde menneskesmuglere fra at bryde familier op i håb om at give enlige migrantbørn særbehandling.