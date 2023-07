Indtil nu har Europa været afhængig af Ariane 5-raketten, som kan bære op til 11 ton, for dets tungeste missioner. Mellemtunge laster er blevet båret af den russiske Sojuz-raket, mens lettere laster er blevet sendt ud i rummet med Italiens Vega-raket.

Men Europa blev ifølge ESA’s chef, Josef Aschbacher, sendt ud i en regulær rumopsendelseskrise, efter at Rusland stoppede adgangen til Sojuz-raketter på grund af spændinger over krigen i Ukraine.

Den nyeste version af Vega, Vega C, er desuden parkeret for tiden, efter at dens anden affyring gik i vasken i december.

Den administrerende direktør for Airbus, som er medejer af producenten af Ariane 5, Guillaume Faury, sagde i juni, at Europa for tiden er sårbart, hvad angår rummet.