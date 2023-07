Blomsterne er allerede ved at visne ved mindestedet for Nahel. Der, hvor han tirsdag i en skriggul ”lånt” Mercedes mistede livet kort efter at være kørt ind i et vejskilt på Place Nelson Mandela i Nanterre i udkanten af Paris.

Meget er sket, siden videoptagelser på en mobiltelefon afslørede, hvordan den 17-årige blev skudt på klos hold af en motorcykelbetjent, der sammen med en kollega havde jagtet teenageren uden kørekort igennem byen.