Wagner fortsætter rekruttering i Rusland trods oprør

Mediet har ringet til centrene via et russisk telefonnummer og udgivet sig for at være en kvinde, der henvendte sig på vegne af sin bror.

Samtlige personer, der løftede røret i den anden ende, bekræftede over for BBC, at weekendens oprør ikke har påvirket rekrutteringsprocessen.

Det russiske forsvarsministerium har sagt, at alle Wagner-soldater på baggrund af oprøret skulle opgive forpligtelserne til den paramilitære gruppe og i stedet kommet på kontrakt i den russiske stat.

Men adskillige personer fastslår over for BBC, at kontrakter fortsat bliver indgået med Wagner-gruppen - ikke det russiske forsvarsministerium.