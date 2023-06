Putin til russiske styrker: I stoppede reelt borgerkrig

Wagner-gruppen begyndte fredag at bevæge sig mod Moskva for at afsætte, hvad de kaldte ”Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse”.

Gruppen nåede frem til cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale blev indgået, og oprøret blev bremset.

Putin siger tirsdag, at det ikke var nødvendigt for Rusland at tilbagekalde militære styrker fra Ukraine for at kontrollere opstanden.