Ruslands invasion af Ukraine skabte sidste år politisk opbakning til en ellers utænkelig militarisering af EU.

Unionsflaget vejrer nu over træningsanlæg i Tyskland og Polen, hvor tusindvis af ukrainske soldater uddannes til fronten, mens en EU-fond fortsat betaler medlemslandene milliarder for at sende missiler, granater og andre våben over grænsen til Ukraine.