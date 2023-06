Wagner-soldater har kontrol med militæranlæg i Voronezj

- Militære faciliteter i Voronezj er taget under kontrol af Wagner PMC. Hæren skifter til folkets side, lyder det i en kort udtalelse ifølge BBC.

Tidligt lørdag morgen lød det fra regeringen i regionen Voronezj, at borgere opfordredes til at undgå motorvejen M-4, der forbinder Moskva til de sydlige regioner.

Det skyldes, at en militærkonvoj var på motorvejen.

Militærkonvojen var på vej, efter at Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sagde, at gruppen havde krydset grænsen fra Ukraine til Rusland og nu befandt sig i den russiske by Rostov.