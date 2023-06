Risikoen for at blive ramt af et islamistisk terrorangreb i Europa er blevet mindre, hvis man ser på de rå tal i en ny opgørelse.

I 2022 blev der i alt gennemført 16 terrorangreb i de 27 EU-lande. Heraf blev to angreb udført af militante islamister, mens 13 angreb tilskrives venstreorienterede ekstremister eller anarkister.