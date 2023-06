BioNTech står overfor første retssag om vaccinebivirkninger

Ifølge den tyske lovgivning er en medicinal- eller vaccineproducent kun forpligtet til at betale erstatning, hvis ”medicinsk videnskab” viser, at produkter er skyld i disproportional skade i forhold til fordelene ved vaccinen, eller hvis produktet markedsføres fejlagtigt.

Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er BioNTechs vaccine, som er den mest brugte i den vestlige verden, sikker at bruge.

EMA gentog i sidste uge den udmelding på et pressemøde. Her lød det, at vacciner vurderes til at have reddet omkring 20 millioner menneskeliv på globalt plan alene i pandemiens første år.

Rogert & Ulbrich oplyser at have indgivet 250 sager for klienter, der søger erstatning for påståede bivirkninger.