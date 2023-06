Nato-landes soldater i Ukraine behøver ikke udløse musketered

- Der er elastik i det. Det er ikke, fordi der ikke er Nato-lande, hvis militære styrker er blevet angrebet nogensinde, siger han.

- Det er vigtigt at huske, at der er ikke nogen automatik i det. Det er en politisk beslutning.

Begge peger på, at der næppe vil være en situation, hvor et Nato-land påberåber sig artikel fem uden at være sikker på at have opbakning i Nato-kredsen.

- Det kan du gøre ved at starte med at aktivere artikel fire, hvor du siger, at du har behov for konsultationer med dine allierede, siger Lars Bangert Struwe.

Det skete faktisk, da Rusland invaderede Ukraine. Her indkaldte Polen og flere andre medlemslande til drøftelser.

Derfor spiller konteksten ifølge både Kristian Søby Kristensen og Lars Bangert Struwe en stor rolle for en sådan situation.