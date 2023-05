Optælling: Konservative bliver størst i græsk valg

I den runde skal et parti eller en valgalliance have mindst 50 procent af stemmerne for at vinde.

Og i den anden valgrunde er det muligt at sikre sig den bonus på 50 ekstra pladser, der kan give det største parti mulighed for at regere alene.

Ingen af de tre største partier har i løbet af valgkampen vist stor vilje til samarbejde.

Derfor anses det for sandsynligt, at der kommer endnu en valgrunde i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, skriver Kathimerini.

Særligt økonomien har været i fokus i valgkampen.

Mitsotakis opfordrede på valgdagen de græske vælgere til ikke at sætte den økonomiske stabilitet over styr, som han og Nyt Demokrati tager æren for.

- Vi stemmer for vores fremtid, for flere og bedre job, for et mere effektivt sundhedssystem, sagde Mitsotakis blandt andet, da han tidligere søndag afgav sin stemme.

Men lederen af Syriza, tidligere premierminister Alexis Tsipras, mener derimod, at de økonomiske nøgletal skjuler en stigende fattigdom blandt almindelige grækere.

Han beskylder ifølge nyhedsbureauet AFP Mitsotakis for at love ”bedre job og lønninger, mens middelklassen lever af fødevarekuponer”.

Meningsmålingerne havde på forhånd givet Mitsotakis og hans konservative parti et forspring over Tsipras og Syriza.

Lidt over 59 procent af vælgerne har stemt ved søndagens valg, viser tal fra Grækenlands indenrigsministerium. Valgstederne lukkede klokken 19.00 lokal tid (klokken 18.00 dansk tid).

Dermed er valgdeltagelsen lidt højere end ved seneste valg i 2019, hvor knap 58 procent af de græske vælgere stemte.

Omkring ti millioner grækere var stemmeberettigede ved søndagens parlamentsvalg.