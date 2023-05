- Der har været mange rygter om Lukasjenkos helbred. For os betyder det kun en ting: Vi bør være parate til ethvert scenarie. At forvandle Belarus til et demokrati og forhindre russisk indblanding. Vi må have det internationale samfund til at handle proaktivt og hurtigt, siger hun.

Kort efter, at udmeldingen fra Svetlana Tikhanovskaja var lagt ud på Twitter, udsendte det statslige nyhedsbureau i Belarus et foto af Lukashenko, som angiveligt viste ham besøge et militært kommandocenter.

Lukasjenko har ellers ikke vist sig offentligt i næsten en uge.