Efter besøg på 15 våbenfabrikker: EU ønsker produktion som i krigstid

- Vi skal kunne producere mere. Både for at hjælpe i frontlinjen og for at sikre, at vi fylder vores egne lagre op, efter den ammunition vi har givet til Ukraine, siger Thierry Breton.

Han lægger op til, at der skal indgås en aftale med EU-landene i juni, så forsvarsindustrien kan få et skub fremad med hjælp fra EU-midler.

Forslaget om at hjælpe forsvarsindustrien med ”skatteydernes penge” får dog kritik fra De Grønne i EU-Parlamentet.

De mener, at forsvarsindustrien i forvejen tjener rigeligt med penge til selv at kunne investere i den nu oplagte mulighed for at producere tusinder og atter tusinder 155 millimeter artillerigranater til Ukraine.

- Jeg forstår ikke, hvorfor du som EU-kommissær vil kaste millioner af EU-skatteydernes penge efter den i forvejen meget profitable våbenindustri. Der er brug for de penge andre steder. Blandt andet til grøn omstilling, siger det tyske medlem af EU-Parlamentet Hannah Neumann fra De Grønne.