Storstrejke rammer Norge: 25.000 nedlægger arbejdet

Det er arbejdsgiverorganisationen NHO på den ene side og fagforeningerne LO og YS på den anden, der har forhandlet om medarbejdernes løn.

- LO krævede øget købekraft for alle vores medlemmer og et løft til de lavtlønnede. NHO har valgt at afvise vores krav og sender dermed landet ud i strejke, siger LO-formand Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Fra den modsatte side af bordet lyder det, at arbejdsgiverne har strakt sig langt for at imødekomme lønmodtagernes ønsker om højere løn.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan for at tage ansvar for ikke at sende Norge ud i en strejke. Nu er vi der, hvor vi har en konflikt i et mellemopgør for første gang nogensinde, siger direktør for NHO Ole Erik Almlid til NTB.