Politi har anholdt skotsk eks-leders mand i sag om partipenge

I slutningen af marts valgte SNP’s medlemmer Hamza Yousef som ny leder af partiet. Efterfølgende overtog han også posten som førsteminister.

Hamza Yousef ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Han siger dog ifølge The Guardian, at det er en ”udfordrende” situation.

- SNP har samarbejdet med efterforskerne og vil også fortsætte med at gøre det, siger Hamza Yousef.

I en officiel udtalelse fra partiet lyder det, at SNP’s ledelse på et møde i weekenden blev enige om at evaluere forhold, der har at gøre med gennemsigtighed og ledelse af partiet.