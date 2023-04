Lawangeen Abdulrahimzai er et af de skrækeksempler, den britiske regering holder frem for at forklare sin skærpede kurs mod illegale indvandrere.

Den afghanske mand hævdede, at han var 14 år, da han i 2019 ankom illegalt til Storbritannien og søgte om asyl. Han blev behandlet som et barn og anbragt i en plejefamilie.