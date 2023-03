Atomvagthund i Zaporizjzja: Militær aktivitet øges ved kraftværk

Rafael Grossi håber, at Ukraine og Rusland kan blive enige om et regelsæt, der skal sikre sikkerheden omkring Zaporizjzja-værket.

- Jeg forsøger at forberede og fremsætte nogle realistiske tiltag, der kan godkendes af alle parter.

- Vi er nødt til at undgå katastrofen. Jeg er optimist og tror på, at det er muligt, siger Grossi ifølge russiske statsmedier.

Over for AFP uddyber chefen for IAEA, at agenturet blandt andet ønsker en aftale om, at parterne - Ukraine og Rusland - ikke angriber værket.