Ukraine har haft stor succes med at ramme russerne med ubemandede droner fra luften.

Men det er ikke kun droner i luften, der satses på.

Onsdag i sidste uge brugte ukrainerne tre droner på vand til at forsøge at ramme Ruslands Sortehavsflåde i Sevastopol på Krim. Et angreb, der blev afværget.

Det er sandsynligvis ikke sidste gang, russerne skal forsvare sig mod droner på vandet, for ukrainerne er angiveligt i gang med at bygge en hel flåde.