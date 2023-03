Thunberg og co. får grønt lys til at sagsøge den svenske stat

Det er en domstol i svenske Nacka, der har besluttet, at Auroras beskyldninger er formuleret præcist nok til at retfærdiggøre et sagsanlæg.

- I denne sag er det blevet krævet, at retten fastslår, at staten er påkrævet at indføre særlige tiltag for at begrænse klimaforandringer, lyder det i en udtalelse fra domstolen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den svenske stat har nu tre måneder til at besvare sagsanlægget, før det afgøres enten i retten eller ved en skriftlig afgørelse.

I alt står omkring 300 personer - herunder den svenske klimaaktivist Greta Thunberg - bag sagsanlægget.