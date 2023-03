Stor britisk velfærdsplan indeholder billigere børnepasning

Hans forslag er, at arbejdende forældre får betalt 30 timers børnepasning om ugen til børn under fem år fra børnene er ni måneder. Det er en udvidelse af det nuværende system, der kun omfatter børn på tre og fire år.

- Jeg vil ikke have, at nogen forældre med børn under fem år forhindres i at arbejde, hvis de har lyst. Det skader vores økonomi og er urimeligt - særligt over for kvinder, siger Hunt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Priserne på børnepasning i Storbritannien er steget til at være blandt de højeste i verden ifølge den internationale økonomiske organisation OECD.